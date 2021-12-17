В ходе благоустройства участка улицы Рахова в Саратове, на ней установили трехъярусные лавочки-трибуны, которые якобы предназначаются для учеников находящейся рядом школы. На новые объекты общественного пространства отреагировал саратовец.

В своем сообщении он заявил, что такое решение весьма спорно и задался вопросом, как сидеть на верхних ярусах, не запачкав нижние.

Другой пользователь прокомментировал его сообщение, назвав лавочку «трехуровневым плацкартом для бомжей».

В администрации Фрунзенского района рассказали, что лавки предназначены чтобы проводить лекций на открытом воздухе для учеников находящейся рядом школы, а их очищением будет заниматься организация «СпецАТХ».