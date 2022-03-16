В отношении бывшего первого замминистра природных ресурсов и экологии региона возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-службы СУ СКР по Саратовской области.

В июле 2020 года министр, действуя в своих интересах, дал незаконное указание своим сотрудникам не регистрировать лесной пожар в Саратовском районе. В результате оказались уничтожены лесные насаждения гослесфонда, ущерб от которых составил более 3 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится проверка и закрепляются доказательства.