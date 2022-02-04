Саратовцы заметили в центре города на улице Чернышевского коммунальный фонтан

Видеоролик опубликовали в паблике «ЧП-Саратов».

Горожане обнаружили рядом с коммунальной ямой машины ООО «КВС».

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА