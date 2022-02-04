Домой Рубрики Новости Саратова На Чернышевского в Саратове забил коммунальный фонтан РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На Чернышевского в Саратове забил коммунальный фонтан По Новости Саратова - 04.02.2022 41 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовцы заметили в центре города на улице Чернышевского коммунальный фонтан Видеоролик опубликовали в паблике «ЧП-Саратов». Горожане обнаружили рядом с коммунальной ямой машины ООО «КВС». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса В Саратове сменят перевозчика на маршрутке 8А Школьница из Саратова победила во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 04.02.2022 0 Еще шесть жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 45 до 89 лет. Всего за... На Чернышевского в Саратове забил коммунальный фонтан 04.02.2022 В Саратове сменят перевозчика на маршрутке 8А 04.02.2022 Школьница из Саратова победила во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» 04.02.2022 В Балашове ищут 26-летнего Кирилла Перегудова 04.02.2022