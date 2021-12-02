В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех участников организованной группы, осуществлявших хранение и сбыт героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Установлено, что жительница Энгельса вовлекла в незаконный оборот двух близких родственниц и их общего знакомого мужчину. Они осуществляли фасовку наркотиков и делали закладки с дозами героина на территории Саратова и Энгельса.

Так, полицейскими изъято шесть тайниковых закладок общей массой около двух граммов. Всего у подозреваемых обнаружено и изъято около 100 граммов героина.

В отношении участников группы возбуждено восемь уголовных дел.