Продолжается комплексная уборка Саратова от снега с привлечением экипажей ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 21 на 22 января продолжится комплексная уборка улично-дорожной сети. Также с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Большая Горная от ул. Пугачева до ул. Рахова,

— ул. Черниговская от ул. Романтиков до 1-го пр. Танкистов,

— ул. Астраханская от ул. Большая Горная до ул. Московская,

— ул. Кутякова от ул.Чапаева до ул. Рахова.

Напомним, за прошедшую ночь эвакуировано 17 машин.