В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. О проводимых работах сообщает пресс-служба мэрии города.

Также проводится комплексная уборка. В ночь с 15 на 16 февраля с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение движения и парковки на:

— ул. Школьная от ул. Лунная до пансионата Сокол;

— ул. Черниговская от ул. Романтиков в сторону 1-й пр-д Танкистов;

— ул. Московская от ул. Астраханская до ул. Рахова;

— ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой.