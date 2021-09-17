Член комиссии от КПРФ Алемжан Кенжибаев препятствовал работе УИК в Озинском районе. В итоге на него написали жалобу и направили в территориальную избирательную комиссию.

Сообщается, что во время того, как члены УИК собрались отправиться к избирателю для выездного голосования, он стал препятствовать осуществлению их работе. С криками и агрессией преграждал путь членам избирательной комиссии.

В результате конфликта составлено заявление и готовится иск об отстранении его от работы комиссии.

Ситуацию прокомментировал наблюдатель Елена Горбатенко.

— Не просто так жители вызывают комиссии на дом. Чаще всего это люди, которым физически сложно прийти на участок. Сегодня этого права их пытались лишить. В целом процесс голосования на участке организован хорошо. Нарушений нет, — сказала Горбатенко.