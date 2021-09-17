Член комиссии от КПРФ Алемжан Кенжибаев препятствовал работе УИК в Озинском районе. В итоге на него написали жалобу и направили в территориальную избирательную комиссию.

Сообщается, что во время того, как члены УИК собрались отправиться к избирателю для выездного голосования, он стал препятствовать осуществлению их работе. С криками и агрессией преграждал путь членам избирательной комиссии.

В результате конфликта составлено заявление и готовится иск об отстранении его от работы комиссии.

Ситуацию прокомментировал наблюдатель Елена Горбатенко.

Не просто так жители вызывают комиссии на дом. Чаще всего это люди, которым физически сложно прийти на участок. Сегодня этого права их пытались лишить. В целом процесс голосования на участке организован хорошо. Нарушений нет, — сказала Горбатенко.

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