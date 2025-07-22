На дачном маршруте № 299 вводят дополнительные рейсы с 23 июля

Министерство транспорта Саратовской области улучшает доступность популярного направления «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак». С 23 июля 2025 года маршрут № 299 будет работать по расширенному расписанию в выходные и среду/пятницу.

Расписание дополнительных рейсов:

Отправление из Саратова (Стадион «Волга»):

• 07:40

• 10:10

• 17:30

Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье

Отправление из Широкого Буерака:

• 09:00

• 11:15

• 19:00

Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье



Увеличение частоты рейсов призвано решить проблему переполненности автобусов в дачный сезон и сократить время ожидания для садоводов.

Основное расписание маршрута № 299 сохраняется в будние дни. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время отправления через мобильное приложение «Транспорт Саратова».