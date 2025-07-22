На дачном маршруте № 299 вводят дополнительные рейсы с 23 июля

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Новости Саратова
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Министерство транспорта Саратовской области улучшает доступность популярного направления «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак». С 23 июля 2025 года маршрут № 299 будет работать по расширенному расписанию в выходные и среду/пятницу.

Расписание дополнительных рейсов:
Отправление из Саратова (Стадион «Волга»):

07:40
10:10
17:30
Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье

Отправление из Широкого Буерака:

09:00
11:15
19:00
Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье


Увеличение частоты рейсов призвано решить проблему переполненности автобусов в дачный сезон и сократить время ожидания для садоводов.

Основное расписание маршрута № 299 сохраняется в будние дни. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время отправления через мобильное приложение «Транспорт Саратова».