На дачном маршруте № 299 вводят дополнительные рейсы с 23 июля

Министерство транспорта Саратовской области улучшает доступность популярного направления «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак». С 23 июля 2025 года маршрут № 299 будет работать по расширенному расписанию в выходные и среду/пятницу.
Расписание дополнительных рейсов:
Отправление из Саратова (Стадион «Волга»):
• 07:40
• 10:10
• 17:30
Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье
Отправление из Широкого Буерака:
• 09:00
• 11:15
• 19:00
Дни: среда, пятница, суббота, воскресенье
Увеличение частоты рейсов призвано решить проблему переполненности автобусов в дачный сезон и сократить время ожидания для садоводов.
Основное расписание маршрута № 299 сохраняется в будние дни. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время отправления через мобильное приложение «Транспорт Саратова».