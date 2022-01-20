Депутат КПРФ Валерий Рашкин показал на камеру появившийся на ноге специальный браслет ФСИН. Сегодня, 20 января, короткий ролик с участием депутата ГД появился в Телеграм-канале «Плохие новости».

Чиновник также продемонстрировал устройство на поясе. Напомним, депутат находится под следствием из-за убийства лося в Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте.

— Вот видите, здесь прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма, — пояснил Рашкин. Он также рассказал, что устройство мешает принимать ванную.