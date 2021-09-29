Сегодня, 29 сентября, на заседании Саратовской областной Думы был принят закон, продлевающий выплату ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет без специальной подачи заявлений. Подача заявления на выплаты не требуется.

Выплата пособия будет продлена по 31 марта 2022 года и в том числе коснется учеников школ и колледжей до 18 лет. Пособие в регионе положено 72 тысячам жителей, они получают его на 118 тысяч детей.

Для того, чтобы пособие выплачивалось и после 31 марта следующего года, получателям нужно подать в учреждение социальной поддержки населения или многофункциональный центр заявление.