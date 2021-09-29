Накануне, в ходе координационного совета, исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов назвал дистанционное обучение школьников вынужденным решением.

Дистанционно теперь учатся дети 19 районов с 27 сентября по 11 октября. Это 157 тысяч обучающихся. По словам Орлова, такая мера позволит сохранить здоровье детей и педагогов.

—За четыре дня пришло более двух тысяч вопросов и обращений от родителей. Многие интересовались, что делать, если в семье нет технических средств для обучения. Здесь всё просто — сейчас школы передают оборудование во временное пользование детям, у которых нет компьютеров. Второй вопрос касался длительности дистанта, мы разъяснили, что речь идет о двух неделях, — рассказал министр.

Орлов отметил, что многие родители выступают принципиально против дистанционного обучения и беседы с ними будут продолжаться. Важно, чтобы они поняли, что альтернативы такой меры нет.

-Ситуацию не надо нагнетать, большинство родителей относятся к ней с пониманием, — добавил Орлов.