Саратовский межрайонный природоохранный прокурор Виктор Ростов рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» об экологической обстановке региона.

Он обозначил, что нарушения выявляются практически ежедневно — это проблемы с ТКО, санитарно-эпидемиологическими нормами при установки контейнерных площадок.

Кроме того, нет ответственных за бесхозные суда. На дне в водоемах области лежат 43 таковых, однако у властей нет денег на их подъем. Названа проблема с инвентаризацией лесов, водоснабжением, водоотведением, использованием природных недр и качеством воздуха.