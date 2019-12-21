На этой неделе, 16 декабря, свои двери открыл первый в Саратовской области детский технопарк «Кванториум» на площадках СГТУ имени Гагарина. На торжественной церемонии открытия символическую шестеренку с памятной надписью гостям преподнес робот, уже собранный в учреждении.

Технопарк работает по направлениям: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Хайтек.

Отметим, что 19 и 20 декабря в саратовском детском технопарке прошли Дни открытых дверей, приуроченные к марафону открытия технопарков в России. Кванториум посетили более 600 детей из Саратова и области.