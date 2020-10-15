За девять месяцев 2020 года в Саратовской области произошло 586 аварий, в которых 54 человека погибли, 557 получили травмы. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

У пострадавших граждан не было световозвращающих элементов на одежде.

Сегодня и завтра в Саратове и нескольких районах области пройдет рейд “Пешеход”.

Водителям напоминают, что подъезжая к пешеходному переходу, нужно снизить скорость, а если нужно, остановиться. Пешеходам следует двигаться по тротуарам или дорожкам, а если их нет, то по обочинам.