Домой Рубрики Новости Саратова На дороги Саратовской области ночью высыпали почти тысячу тонн соли и песка РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На дороги Саратовской области ночью высыпали почти тысячу тонн соли и песка По Новости Саратова - 15.12.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: Новости Саратова В Саратовской области ликвидируют последствия изморози и непогоды. Ночью на дороги региона высыпали почти тысячу тонн песка и соли и реагентов, работали 83 единицы техники. Снег и морось выпали в 17 районах региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Новости Саратова - 15.12.2021 0 Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает оказывать услугу бесплатных консультаций по одному из самых сложных направлений в ведения бизнеса – SMM и продвижению в интернете. Консультации... Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом 15.12.2021 Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки 15.12.2021 В Саратов прибыло еще 9 новых «Адмиралов» 15.12.2021 Девушка пострадала в опрокинувшейся в кювет «Toyota» под Саратовом 15.12.2021