Фото: Новости Саратова

В Саратовской области ликвидируют последствия изморози и непогоды.

Ночью на дороги региона высыпали почти тысячу тонн песка и соли и реагентов, работали 83 единицы техники.

Снег и морось выпали в 17 районах региона.

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