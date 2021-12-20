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В Саратовской области продолжают устранять последствий снегопада.

Сотрудники дорожных служб на 850 машинах высыпали 2117 тонн песко-соляной смеси и 1 985 тонн реагентов.

Работы проходили ночью.

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