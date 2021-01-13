В Саратовской области продолжается очистка дорог регионального значения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Вчера, 12 января, в уборке дорог было задействовали 233 единицы техники. Также к расчистке были привлечены 107 рабочих. В населенных пунктах к уборке улично-дорожной сети привлекли 62 рабочих и 330 единиц техники.

По данным на утро 13 января ночью к расчистке областных дорог привлекли 106 единиц техники и 33 рабочих. В населенных пунктах региона уборкой улиц от снега занимались 135 рабочих и 204 единицы техники. Всего за сутки на региональных дорогах израсходовано 2,491 тысячи тонн песко-соляной смеси.

В настоящий момент проезд обеспечен по всем дорогам.

В преддверии снегопада в 20 районах области техника находится в режиме дежурства, в 18 – продолжается уборка и обработка дорог реагентами.