Две жительницы Саратова стали жертвами мошенников, сообщает городское УМВД.

26-летней жительнице Волжского района позвонили «сотрудники банка», которые сообщили о неких подозрительных махинациях с картой женщины. Чтобы пресечь незаконный доступ к финансам женщины, ее попросили сообщить данные карты и CVV-код. Испугавшись потерять все свои деньги, она сообщила все необходимые данные мошенникам. Внезапно оказалось, что на нее оформлен кредит в размере 99,47 тысячи рублей, который уже был списан неизвестными.

Второй жертвой мнимых сотрудников банка стала 53-летняя жительница Солнечного. Ей также позвонили из банка и сообщили о странных действиях с ее картой. Дабы обезопасить свои средства, женщине предложили создать «безопасный» счет, на который она перечислила все свои накопления – 236 тысяч рублей. Только потом она поняла, что попалась мошенникам.

Сотрудниками правоохранительных органов по данным фактам были возбуждены уголовные дела.