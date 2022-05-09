Во время майских праздников увеличено количество речных рейсов до Шумейки и Сосновки.

В частности, 9 и 10 мая в Саратове добавятся рейсы по речным пригородным маршрутам «Саратов-Сосновка» и «Саратов-Шумейка», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Доплыть до Сосновки можно по средам, пятницам и субботам за 66 рублей, до Шумейки по тем же дням — за 40 рублей, а из Хвалынска в Духовницкое ежедневно, — за 36 рублей с пассажира.

Воспользоваться речным транспортом можно по октябрь.