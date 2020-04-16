В работе маршрутов электротранспорта Саратова произошли изменения. Об этом сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В частности на трамвайных маршрутов №4 и 6 осталось только по одному вагону. В результате трамвай-«четверка» будет курсировать по расписанию: от 6-й Дачной в 6:30, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:38; от 10-й Дачной в 6:50, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:19, 20:57.

«Шестерка» будет ходить — от 6-й Дачной в 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:15, 20:47; от школы № 52 в 6:38, 7:18, 7:58, 8:38, 9:18, 9:58, 10:38, 11:18, 11:58, 12:38, 13:18, 13:58, 14:38, 15:18, 15:58, 16:38, 17:18, 17:58, 18:38, 19:18, 19:58, 20:30, 21:04.

Троллейбус маршрута №7 прекратить движение совсем, а троллейбус маршрута №2А ходит по расписанию: от вокзала в 7:10, 8:00, 8:50, далее сведения будут обновляться; от улица Лермонтова в 7:35, 8:25, далее сведения будут обновляться.