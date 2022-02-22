На энгельсском мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» в Саратовской области отбирается 18 фракций вторичных материальных ресурсов. В течение дня один сортировщик отбирает до 500 кг сырья, которое направляется на дальнейшую переработку.

В частности, на энгельсском заводе отбирается картон и бумага, различного вида пленки ПВД, четыре вида ПЭТ-бутылок, пленка ПНД и ПНД-флаконы и канистры, полипропилен различных форм, металлы, в том числе алюминиевая и жестяная банки, а также стекло разных цветов и видов. В настоящее время изучается возможность отбора тетрапак упаковки и сырья для RDF-топлива.

-Наши мусоросортировочные комплексы последовательно увеличивают процент отбора вторичных материальных ресурсов. В целях исполнения нацпроекта «Экология» мы обеспечили круглосуточную работу сортировщиков, провели модернизацию линии на энгельсском заводе, расширяем перечень отбираемых фракций по мере заключения договоров с переработчиками сырья. В этом году запланирован еще ряд мероприятий, которые позволят нам достичь целевых показателей по концессионному соглашению с областным Правительством, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в и сеть мусороперегрузочных станций. Отбор вторсырья производится автоматами оптической сортировки и при необходимости ряд фракций досортировывается работниками цеха вручную. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта. Финансовая эффективность производственных процессов и защита окружающей среды от негативного влияния твердых коммунальных отходов – приоритетные направления деятельности компании.