На Энгельсском мусоросортировочном комплексе АО «Управление отходами» впервые на территории России проведена сортировка гибкой полимерной упаковки, к которой относятся обертки из-под снеков — чипсов, сухариков, шоколада, конфет и так далее.

Ранее целевой отбор подобного типа вторсырья в России не производился. Саратовская область была определена в качестве партнера Ассоциации производителей, импортеров товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров «РусПРО», которая готова обеспечить дальнейшую переработку данного вида вторсырья.

В целях изучения возможностей концессионных объектов АО «Управление отходами» в Энгельсе состоялось выездное рабочее совещание, в котором принял участие исполнительный директор «РусПРО» Павел Рудась, заместитель генерального директора АО «Управление отходами» Константин Сорокин и руководитель перерабатывающего предприятия.

Вес гибкой полимерной упаковки в общем составе ТКО измеряется сотыми долями процента, но на Энгельсском МСК готовы выбрать и этот вид потенциальной продукции за счет высокого качества производимой на комплексах сортировки.

— Энгельсский МСК выгодно отличается способом сортировки отходов, с использованием машинной и ручной сортировки. Это позволяет масштабировать отбор конкретных фракций, которые интересны производителям и переработчикам в рамках РОП, с учетом качества. Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с АО «Управление отходами», как с крупной и стабильной компанией, имеющей объекты в различных регионах России и готовой к конструктивному сотрудничеству, – заявил Павел Рудась.

Важно отметить, что дальнейшая переработка данного вида ВМР будет осуществляться с использованием механизмов расширенной ответственности производителей. Это подразумевает прозрачность источника образования ВМР, процесса и результата сортировки. Такой уровень открытой и прозрачной деятельности показывают концессионные объекты Саратовской области. Мусоросортировочные комплексы АО «Управление отходами» по своему техническому уровню и процессам организации обращения с ТКО полностью соответствуют жестким регламентам, предъявляемым отраслевыми ассоциациями переработчиков продукции в рамках РОП.