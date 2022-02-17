Более 238 тонн стекла различного вида и цвета отобрали на энгельсском мусоросортировочном комплексе Саратовского филиала АО «Ситиматик» в январе 2022 года. Данный вид вторсырья составил более 55% от общего количества ВМР различных фракций, которые в прошедший месяц отбирались на заводе.

«Ежегодно в январе стекло занимает самую большую долю в общей массе вторичных материальных ресурсов, которые отбираются на наших объектах. Сказывается череда праздников, которые мы отмечаем в этом месяце. Стеклу же не свойственно биологическое разложение. Обычной целой бутылке для этого требуется не менее 1000 лет. Но стеклобой, который мы выделяем из отходов на наших комплексах, полностью перерабатываемый материал. Так что в зоне работы энгельсского и балаковского объектов, такой вид загрязнения экосистемы сведен к минимуму», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отбор вторсырья на мусоросортировочных комплексах АО «Ситиматик» в Саратовской области производится автоматами оптической сортировки, которые обеспечивают практически стопроцентное извлечение 18 полезных фракций из общего потока коммунальных отходов. При необходимости досортировка фракций производится работниками цеха вручную. Смешанный вид сортировки отходов сокращает нагрузку на межмуниципальные карты полигонов и обеспечивает повышение экологической безопасности окружающей среды в Саратовской области.