На улице Пушкина в Энгельсе появился новый арт-объект. На стене мукомольного завода теперь едет девушка на велосипеде, созданная художником Дмитрием Жумаевым в рамках ЭкоЛогичного стрит-арт фестиваля.

—Граффити обращает внимание прохожих на взаимодействие человека с природой с позитивной стороны, а не с точки зрения экологических проблем, — рассказывает автор.

Автор проекта Анастасия Захарова получила деньги на этот проект на грантовом конкурсе форума «iВолга» в 2020 году.

В скором времени арт-объекты на экотематику также создадут в Саратове, Балаково и Вольске.