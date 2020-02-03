Следователи расследуют дело по факту убийства пенсионерки. Об этом сообщает СУ СКР.

1 февраля на улице Фабричная было найдено тело 81-летней старушки с многочисленными кровоподтеками. Экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой сочетанной травмы тела.

В настоящее время сотрудники СК завели уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Полицейские ищут преступника. Расследование продолжается.

На прошлой неделе в Аркадакском районе было найдено тело 46-летнего сельчанина с перерезанным горлом. Дело расследуется.