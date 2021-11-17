Следователи проверят информацию, озвученную в программе на одном из федеральных каналов на предмет нарушения прав детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как сообщают в ведомстве, героем программы на одном из федеральных каналов стал 15-летний Дмитрий Исаев, который воспитывается в приемной семье в Москве. Он хочет найти свою биологическую маму. Его приемная мама Ирина Родькина обратилась на программу чтобы ему помогли.

В студию пригласили жительницу Саратова Татьяну Исаеву. Она рассказала, что 11 ноября 2011 года якобы оставила своего четырехлетнего сына Диму у бабушки. Когда она вернулась, ребенка уже не было. Обращаясь к прохожим, она узнала, что мальчик якобы направился в сторону Набережной.

Самостоятельные поиски результатов не дали. Женщина обратилась в милицию, однако ей не помогли. Ребенок так и не нашли.

Вскоре в Городском парке в Октябрьском районе Саратова прохожими был обнаружен мальчик, которого поместили в детдом. В эфире программы озвучили результаты ДНК исследования, которые подтвердили, что главный герой Дмитрий всё-таки является биологическим сыном Татьяны.

-Кроме того, исследование на «Полиграфе» показало, что мать умышленно бросила ребенка в парке одного,— рассказали саратовские следователи.

В программе также приняла участие 21-летняя дочь Татьяны — Нина Исаева. Она сообщила, что когда была маленькой, мама привела домой мужчину. Ночью девочка позвала ее. Разозлившись на это, мать стала душить ее подушкой. В тот раз сожитель оттолкнул женщину.

После этого Татьяну лишили родительских прав, а Нина осталась с бабушкой. Там она подвергалась грубости со стороны сожителя бабушки Анатолия. Мужчина ругал ребенка по любому поводу и бросался на девочку с топором. Кроме того, когда они отдыхали на речке, девочка уронила в водоем его радио, за что мужчина попытался ее утопить.

По всем озвученным фактам следователями организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение.