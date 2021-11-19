Мотивы убийства 61-летнего мужчины устанавливает Следственный комитет.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, погибший работал сторожем в фермерском хозяйстве в селе Рыбушка Саратовской области.
Утром 18 ноября один из работников фермерского хозяйства заглянул в рабочую подсобку, где увидел на полу сторожа без признаков жизни.
Эксперты обнаружили на теле умершего колото-резаное ранение в области ключицы справа. Назначено судебно-медицинское исследование.
Пока убийца сторожа не найден. Проводится расследование.