Мотивы убийства 61-летнего мужчины устанавливает Следственный комитет.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, погибший работал сторожем в фермерском хозяйстве в селе Рыбушка Саратовской области.

Утром 18 ноября один из работников фермерского хозяйства заглянул в рабочую подсобку, где увидел на полу сторожа без признаков жизни.

Эксперты обнаружили на теле умершего колото-резаное ранение в области ключицы справа. Назначено судебно-медицинское исследование.

Пока убийца сторожа не найден. Проводится расследование.