Вопрос о бомбоубежищах подняли жители Балакова Саратовской области.

В социальных сетях появилось сообщение о необходимости ревизии укрытий для гражданского населения на случай возможной войны.

— Πo тeлeвизoру гoвopят, чтo НАТО хoчeт нaпaсть нa нaс. А eсть у нас в горoде бoмбoубежище? Если нeт, тo пoчeму мы нe cтpоим? — задается справедливым вопросом житель промышленного центра области.

Как известно, в Балакове сосредотчены сразу несколько крупных предприятий: Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС, завод по производству минудобрений ФосАгро, ТЭЦ-4, Северсталь, Балаковоцентролит и другие. Во время техногенных катастроф вопрос об укрытиях для людей также очень важен.

Некоторые из горожан вспомнили, что одно из бомбоубежищ находилось ранее в больничном городке. В каком оно сейчас состоянии, никто уже не помнит.

Также известно о большом укрытии гражданской обороны примерно на 500 человек в районе старого аэропорта в Балакове. Убежище, где сохранилась даже собственная дизельная, строили во времена СССР. В настоящий момент оно полностью в упадке и постепенно расходится на металлолом.

Фото убежища в аэропорту Балакова взято с ресурса о заброшенных объектах ComDig | Urban Exploration.