Саратовцы продолжают активное размещение своих проектов для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени». Так, команда региона в рамках инициативы «Спорт-старт: студенческие стадионы жителям городов» предлагает обеспечить возможность бесплатных занятий спортом жителей региона на открытых стадионах вузов, школьных спортивных площадках во внеучебное время.

Студенты Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина предложили создать мобильное приложение, которое позволит объединить в единую систему абитуриентов, студентов, учебное заведение и работодателей.

Команда Ассоциации гостеприимства Саратовской области предлагает проведение гастрономических фестивалей городов на Волге VOLGASTRO FEST для популяризации локальных продуктов, знакомства аудитории с местными производителями и фермерами, что даст импульс для развития локальных брендов.

Все проекты оценивают эксперты. Топ-10 идей представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.