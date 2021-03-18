В Технопарке «Сколково» проходит второй Международный форум-выставка «Чистая страна», посвященный подведению итогов реализации всех направлений национального проекта «Экология» за 2020 год. Его участники обсудили технологии в сфере переработки отходов, в том числе I и II классов опасности, создание технопарков, формирование экологической культуры, а также кадрового потенциала в сфере экологии. В частности, речь шла о реализации просветительских и образовательных проектов «Менделеевские классы» и «Экозабота», в которых принимают участие регионы Приволжского федерального округа.

Саратовскую область на форуме представили министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, ректор СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин и заведующая кафедрой «Экология» СГТУ, член исполнительной дирекции консорциума и научно-технического совета ФЭО Елена Тихомирова.

По словам руководителя регионального минприроды Константина Доронина, участие Саратовской области в национальном проекте «Экология» уже в настоящее время дает определенные результаты в улучшении экологической обстановки на территории региона.

Олег Афонин, ректор СГТУ имени Гагарина Ю. А., в своем выступлении рассказал об участии вуза в формировании кадрового потенциала для реализации задач федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология», достижениях научных коллективов университета по направлениям «химическая технология» и «экологическая безопасность», потенциал предлагаемых к реализации проектов в рамках КНТП и их роль для развития новой отрасли.

Кроме того, участник заседания Елена Тихомирова, заведующая кафедрой «Экология» СГТУ, член исполнительной дирекции консорциума и научно-технического совета ФЭО, в дискуссии отметила важность подготовки кадров для регионов, где будут располагаться «Экотехнопарки» новой отрасли по переработке и утилизации отходов, на базе региональных опорных вузов, и перспективность развития сетевой формы магистратуры по востребованным направлениям.

Также на протяжении трех дней на форуме работала выставка, где гости и участники форума ознакомились с новейшими разработками в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, включающим в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.