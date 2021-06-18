Главный пляж Саратова «Городские пески» получил разрешительные документы на открытие купального сезона.

ЗАО «Парк Горького» выдали необходимые бумаги ГИМС и управление Роспотребнадзора региона.

Как рассказал начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, для того чтобы пляж начал функционировать необходимо два разрешительных документа — от ГИМС, которое проверяет состояние дна и Роспотребнадзора, который следит за санитарным состоянием воды. Купаться можно на тех пляжах, которые получили оба разрешения.