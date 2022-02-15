Девочка покалечилась в Заводском районе Саратова во время катаний на горке.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД по Саратовской области, 9-летняя школьница катался на «ватрушке» днем 14 февраля.

Несовершеннолетняя травмировалась на улице Тульская. Девочка была госпитализирована с травмами.

В связи с этим полиция еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности при катании с горок:

— нельзя садиться на тюбинг вдвоем и более,

— нельзя привязывать «ватрушки» к транспортным средствам,

— нельзя сьезжать со склонов и горок, на которых есть препятствия,

— нельзя спускаться с горы, если впереди человек,

— нельзя сцеплять тюбинги между собой;

— нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежа и скакать на ней.