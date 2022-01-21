В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении Марии Гончаровой, которая является гражданской женой бывшего депутата обллумы Сергея Курихина.

Как сообщает издание «Четвертая власть», информация об уголовном деле поступила от осведомленного источника в правоохранительных органах.

Напомним, Курихина лишили депутских полномочий после расследования в отношении него СКР в связи с сокрытием доходов.

Во время изьятия более 150 млн рублей из бутика «Да Винчи» олигарх заявил, что это деньги его гражданской супруги, матери его детей.

Жене Курихина вменяется неуплата налогов. Речь идет о сумме в размере порядка 21 млн рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в отношении Курихина также расследуются дела о незаконном отчуждении «Дома художника» на улице Московской, который почти разрушен, а также о преднамеренном банкротстве турбазы «Роджер».