На грузовом терминале Кутум Астраханского региона ПривЖД впервые груз

тарировался при помощи универсального мобильного комплекса.

Новой услугой, предлагаемой Приволжской дирекцией по управлению

терминально-складским комплексом, воспользовался давний клиент предприятия

– ОАО «Агропромтехника», удобрения, поступившие с Западно-Сибирской

железной дороги, непосредственно на грузовом терминале Кутум были упакованы

в специальные мешки.

— Тарирование груза осуществлялось с помощью универсального мобильного

комплекса, введённого в эксплуатацию в 2021 году для перевалки зерновых и

зернобобовых культур. Благодаря этому оснащению в рекордное время 139 тонн

удобрений, доставленных в хоппер-дозаторах, были упакованы в 170 биг-бэгов. На

заполнение одного биг-бега затрачивается всего 2 минуты. Затем вилочным

погрузчиком перегружаем в автомобильный транспорт. И далее удобрения

грузополучатель планирует реализовать их фермерам в Астраханском регионе, —

рассказал начальник Астраханского производственного участка Приволжской

дирекции по управлению терминально-складским комплексом Андрей Паздеев.

Груз пребывает из Кемеровской области от производителя КАО «Азот».

Планируемый объём перевалки удобрений с дальнейшим их тарированием

составляет около 600 тонн в месяц.

Впервые в текущем году на Приволжской железной дороге клиент воспользовался

услугой «Сервис быстрого реагирования». Ему потребовалось раскрепить

перевозимую спецтехнику на станции Зензеватка Волгоградского региона. На

запрос оперативно отреагировала мобильная бригада Волгоградского

производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-

складским комплексом (ДМ).

Компания, занимающаяся торговлей автотранспортными средствами, подала

заявку на оказание услуги «Сервис быстрого реагирования» через раздел

«Грузовые перевозки» сайта ОАО «РЖД». По информационно-коммуникационным

каналам за два дня специалист по логистике Приволжской ДМ отработал

клиентский запрос.

Мобильная бригада из Волгограда в составе четырёх механизаторов комплексной

бригады прибыла на станцию Зензеватка 5 апреля. За дневную смену они сняли

крепления с десяти специализированных автомобилей, предназначенных для

ремонтных и измерительных работ, осмотрели груз на предмет сохранности и

предоставили передвижные рампы для самоходного спуска автотранспортных

средств с подвижных платформ.

«Сервис быстрого реагирования» – это проект Центральной дирекции по

управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) по погрузке и выгрузке

небольших партий вагонов выездными мобильными бригадами как на местах

общего пользования станций ОАО «РЖД» (вне основных грузовых терминалов ЦМ), так и на инфраструктуре клиента. Он запущен на Приволжской дороге осенью прошлого года. Впервые услугой воспользовался клиент в Астраханском

регионе. В этом году она оказалась востребованной в Волгоградском», – сообщает

начальник Волгоградского производственного участка Приволжской ДМ Михаил

Тюкин.

Как отмечает руководитель, данный сервис удобен клиентам, поскольку

мобильные бригады оказывают услуги как на территории клиента, так и на

малодеятельных станциях железнодорожной магистрали, которые максимально

приближены к месту производства работ клиента. Это позволяет сократить

расходы и время грузополучателей на транспортировку грузов. Для погрузки и

выгрузки в мобильные бригады привлекаются прошедшие подготовку сотрудники,

которые используют специализированную технику.