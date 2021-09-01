Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин сообщил, что на ИВЛ в Саратовской области находятся более 900 жителей.

— В сутки на госпитализацию в среднем отправляются 266 человек. Максимум был зарегистрирован 26 августа: 311 человек. За сутки поступает до тысячи вызовов «скорой помощи», — отметил чиновник.

В ковидных госпиталях сейчас остаются 2,978 тысячи пациентов. На амбулаторном лечении около тысячи человек. Коронавирусом за время пандемии заразились чуть больше тысячи беременных женщин, госпитализированы — 476 из них. На данный момент в стационарах находятся 17. По словам Костина, детей в стационарах региона остается 29.