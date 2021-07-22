Все избирательные участки Саратовской области будут оснащены системами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ИКСО.

По словам экспертов, видеофиксация избирательного процесса сделает избирательный процесс прозрачным. Устройства наблюдений будут установлены в местах работы со списками выдачи и погашения бюллетеней и в местах хранения ящиков для голосования и избирательной документации.

Напомним, что на территории Саратовской области находится 1,775 тысячи избирательных участка. На 625 из них установят по две камеры наблюдения. На остальных же 1,15 тысячи – по одному альтернативному средству видеофиксации.