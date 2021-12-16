В Саратовской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Вину обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался, сообщает пресс-служба СУ СКР.

25 октября в отдел полиции поступило сообщение о том, что по территории поселка Самойловка едет пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2107».

Сотрудники полиции стали преследовать машину. Когда автомобиль был остановлен, один из инспекторов подошел к переднему пассажирскому сидению, вывел наружу находившегося там 40–летнего пассажира, и нанес ему удары в область головы, лица и груди, несмотря на то, что тот никакого сопротивления не оказывал. С полученными травмами пострадавший был доставлен в больницу, где у него была диагностирована закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, а также ряд других повреждений.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.