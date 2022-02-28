На сайте госзакупок появился аукцион на оказание услуг по изготовлению технических планов объектов электроснабжения города.
Аукцион открыл Комитет по управлению имущества Саратова.
Он назначил максимальную цену контракта в виде 10 миллионов рублей. Источником финансирования выступит бюджет Саратова.
Согласно заданию, подрядчик обязан изготовить технические планы 6 183 объектов электроснабжения Саратова.
Работы необходимо выполнить до 1 декабря.
Заявки от участников принимаются до 10 марта, а итоги аукциона подведут 14 марта.