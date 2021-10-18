По данным на 18 октября в Саратовской области на дистанционный режим обучения из-за коронавируса и ОРВИ перешли 15 школ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На карантин по коронавирусу закрыт детский сад в селе Новозахаркино Духовницкого района, школа № 6 в Аткарске, а также 15 классов в 11 школах, 35 групп в 25 детских садах и две профорганизации в Саратове.

Из-за роста количества заболевших ОРВИ и гриппом закрыты 14 школ, два детских сада, 69 классов в 23-х школах и 12 групп в семи детских садах.

В ВУЗах Саратовской области коронавирусом заразились 462 студента и 158 сотрудников. На дистанционное обучение переведены 4097 студентов 212 групп.