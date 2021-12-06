Из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ часть образовательных учреждений Саратовской области остается на карантине. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным на 6 декабря в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусом частично закрыты 7 групп в 6-ти детских садах Саратова и 60 классов в 39-ти школах.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты

детский сад «Пчелка» Александров-Гай и 6 школ. Частично закрыты 27 групп в 20-ти детских садах и 225 классов в 66-ти школах.

В 4-рёх ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 720 студентов 31 группы.