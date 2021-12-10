По данным на 10 декабря в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусом полностью закрытых детских садов, школ и профорганизаций нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

Частично закрыты 16 групп в 14-ти детских садах, 72 класса в 48-ми школах, а также

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации и сельского хозяйства».

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 9 школ. Частично закрыты 22 группы в 17-ти детских садах, 351 класс в 101-ой школах.

В трёх ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 564 студента 23 групп.