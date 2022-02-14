Две саратовские школы закрываются на карантин из-за высокого уровня заболеваемости учащихся ОРВИ.

В связи с превышением 20%-го эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 15 по 21 февраля на карантин закрываются в Саратове школа «Аврора» и школа села Рыбушка.

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Между тем, с карантина выходят и полностью возобновляют учебный процесс в школах №49, №71, школах села Березина Речка, хутора Малая Скатовка, поселка Красный Октябрь и в лицее №107