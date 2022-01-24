В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями 18 школ муниципального образования «Город Саратов» на неделю закрываются на карантин.
На усмотрение родителей и только по их желанию будет предложена возможность продолжить детям обучение дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова
Речь идет про следующие образовательные учреждения:
— Гуманитарно-экономический лицей (корпус на ул. Большая Горная);
— школа № 21;
— школа №2;
— школа № 67;
— Лицей математики и информатики;
— лицей № 36;
— школа № 69;
— гимназия № 1;
— школа № 95;
— лицей № 62;
— школа № 77;
— лицей № 37;
— лицей № 2;
— Лицей гуманитарных наук;
— школа с. Синенькие;
— школа с. Усть-Курдюм;
— школа с. Константиновка;
— школа р.п. Соколовый.
До четверга также на карантине находится лицей № 3. Завтра возобновляются занятия в школе № 82.