В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями 18 школ муниципального образования «Город Саратов» на неделю закрываются на карантин.

На усмотрение родителей и только по их желанию будет предложена возможность продолжить детям обучение дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова

Речь идет про следующие образовательные учреждения:

— Гуманитарно-экономический лицей (корпус на ул. Большая Горная);

— школа № 21;

— школа №2;

— школа № 67;

— Лицей математики и информатики;

— лицей № 36;

— школа № 69;

— гимназия № 1;

— школа № 95;

— лицей № 62;

— школа № 77;

— лицей № 37;

— лицей № 2;

— Лицей гуманитарных наук;

— школа с. Синенькие;

— школа с. Усть-Курдюм;

— школа с. Константиновка;

— школа р.п. Соколовый.

До четверга также на карантине находится лицей № 3. Завтра возобновляются занятия в школе № 82.