Комитет по архитектуре ввел в Саратове новые правила при установке кондиционеров. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, расположение кондиционеров на новых зданиях станут учитывать на стадии проектирования. Кроме того, рассматривается вопрос об установке на кондиционерах декоративных решеток, которые широко распространены в других городах.

— Проект изменений должен пройти общественные обсуждения, а потом одобрен Саратовской городской думой, — добавили сотрудники комитета.