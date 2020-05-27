На конкурс депутата Госдумы Николая Панкова «Слава, достойная памяти» представили свои проекты работники библиотек Краснопартизанского района. В Год памяти и славы конкурс посвящен землякам — участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Многие библиотекари уже принимали участие в конкурсе, который депутат проводил несколько лет назад. По их мнению, такие конкурсы помогают привлечь новых читателей и поднять престиж профессии, поэтому в этом году Николаю Панкову предложили повторить его. Особое внимание в проектах уделяется патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о подвиге наших земляков.

Конкурсная работа сотрудника Краснопартизанской межпоселенческой центральной библиотеки Ирины Владимировны Балиной посвящена о судьбе уроженцев района, удостоенных звания Героя Советского Союза.

— Мы обязаны рассказать детям и подросткам о заслугах краснопартизанцев – наших земляков, внесших неоценимый вклад в общую Победу над фашизмом. За четыре года войны Краснопартизанским районным военным комиссариатом были мобилизованы 8734 жителя района, 3716 из них не вернулись с полей сражений. Это каждый второй из ушедших на фронт, — отметила Ирина Балина.

Показать на примере конкретного человека героический подвиг народа в годы войны – цель проекта Ольги Николаевны Курсаковой из Корнеевской сельской библиотеки. Бережно собраны документы, фотографии, воспоминания участницы Сталинградской битвы Нины Васильевны Кузьминой, она — одна из тех, кто под пулями, разрывами снарядов выносил раненых с поля боя.

— Работая над этой темой, я поняла, что каждый солдат, каждый бой решали исход войны… Становится все меньше и меньше свидетелей тех событий, если их воспоминания не записать и не сохранить, то уникальные материалы о войне будут потеряны навсегда, они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа в истории. Подвиг людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы освободить нашу землю от фашистов, не должен быть забыт, — сказала Ольга Курсакова.

Библиотекарь Милорадовской сельской библиотеки Евгения Тимофеевна Хайрушева представила на конкурс серьезную исследовательскую работу о судьбе своего односельчанина, без вести пропавшего в годы войны. Собранные материалы помогли выяснить, что рядовой Степан Пантелеевич Чернего был взят в плен августе 1941 г. в Ленинградской области и погиб в плену.

— В учетной карточке военнослужащего с чисто немецкой педантичностью указаны дата смерти -15 ноября 1941 года, и место захоронения — Аушвиц. Вот только причину смерти мучители не указали, хотя нетрудно догадаться, от чего может умереть здоровый 29-летний мужчина всего через 3 месяца после пленения… Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов, да и просто — какой трудной была жизнь в сороковые годы прошлого века, нам, потомкам солдат-победителей особенно важно, когда в живых остается считанное количество очевидцев той далекой жестокой войны, — подчеркнула Евгения Хайрушева.

Проекты на конкурс депутата Госдумы Николая Панкова продолжают поступать и из других районов области. Итоги конкурса будут подведены в ноябре, победители получат ценные подарки и поедут в город-герой Волгоград.