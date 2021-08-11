На производственных объектах Саратовского филиала АО «Ситиматик» подходит к концу ремонтная кампания. В этом году капитальные работы велись на энгельсском и балаковском мусоросортировочных комплексах, мусороперегрузочной станции в поселке Гуселка. Завершаются текущие ремонты на мусороперегрузочных станциях в районах области. Общая сумма финансирования работ превысила 12 миллионов рублей.

Первым объектом ремонтной кампании 2021 года на концессионных объектах стала мусороперегрузочная станция в поселке Гуселка, где отремонтировали площадку приема ТКО и приямок конвейерной системы погрузки ТКО в пресс-компакторы. В мае – июне на энгельсском мусоросортировочном комплексе прошел капитальный ремонт приемной площадки ТКО и подпорной стенки. В конце июля завершился ремонт подъездной дороги к этому же комплексу, которая также входит в перечень концессионного имущества, находящего в эксплуатации у компании.

Ремонтная кампания на концессионных объектах завершается косметическим, текущим ремонтом и благоустройством на мусороперегрузочных станциях в районах Саратовской области и поселке Елшанка города Саратова. Здесь сейчас идут работы по расчистке ливневых коллекторов, ремонту эстакад подъездов, восстановлению целостности ограждений территорий МПС, покос травы вокруг, а также побелка бордюров и столбов. Кроме того, с конца весны идет ремонт контейнеров автопоездов для транспортирования ТКО.

— Нам важно сохранить выстроенную концессионную инфраструктуру. Все наши объекты построены с учетом лучших европейских практик. Эффективная эксплуатация концессионного имущества, его своевременный ремонт и поддержание в надлежащем состоянии – приоритетная задача технических служб, — пояснил заместитель директора Саратовского филиала АО «Ситиматик» по производству Игорь Кузин.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Энгельсском и Балаковском районах и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.