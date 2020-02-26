Уже десять человек из Саратовской области проверили на коронавирус, пишет Роспотребнадзор.

В связи с вспышкой новой инфекции в Китае а городе Ухань, появилась большая вероятность распространения болезни на территории нашего региона из-за крепких культурно-экономических связей. По состоянию на 21 февраля обследовано десять человек на 2019-nCoV. Результаты исследований во всех случаях отрицательные.

Напомним, что в середине месяца председатель правительства Александр Стрелюхин создал штаб по борьбе с китайским вирусом.