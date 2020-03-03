На коронавирусную инфекцию проверено уже 12 саратовцев, сообщает Роспотребнадзор.

В частности, тщательно обследуют людей, недавно прибывших из Китайской Народной Республики, а также с подозрениями на любую вирусную инфекцию.

По состоянию на 2 марта в регионе проверено уже 12 человек. Результаты обследования на 2019-nCoV — отрицательные у всех пациентов.

Эпидемия коронавируса вспыхнула после новогодних каникул. Тогда посвился первый случай подозрения на заболевания у студентки, которая летала на праздники к родным в Китай. А через две недели было проверено уже трое человек. К счастью, результаты их анализов на наличие китайского вируса были отрицательными.

Когда число проверяемых достигло пяти, председатель правительства Александр Стрелюхин создал штаб по борьбе с коронавирусом. А также студенты консерватории были помещены на двухнедельных карантин.

В конце февраля было объявлено, что уже десять саратовцев проверились на наличие китайской инфекции. Результаты у всех были отрицательные.