В субботу 2 октября открылось новое международное направление из аэропорта «Гагарин».

Теперь из Саратова можно вылететь прямым рейсом в египетскую Хургаду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Instagram.

Уточняется, что на Красное море из «Гагарина» начала выполнять полеты авиакомпания Red Wings

Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по субботам.

Однако многие обратили внимание на очень неудобное время вылета 03.30.

Ранее аэропорт открыл рейсы на другой египетский курорт, — Шарм-эль-Шейх.

Фото: Instagram