В майские праздники и выходные для брачующихся органами ЗАГС будут сделаны некоторые исключения.

Так, с 5 по 7 мая во всех районных отделах ЗАГС и «Дворце бракосочетаний» Саратова будут оказываться госуслуги по заключению и расторжению брака по ранее поданным заявлениям, — сообщили в ведомстве.

Также граждане смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния. Например, о рождении ребёнка.

Кроме того, 1 мая, которое в этом году приходится на православную дату для венчания «Красная горка», в саратовском Дворце бракосочетаний 18 молодожёнов зарегистрируют свои отношения официально.

А уже с 12 мая все территориальные отделы будут работать в обычном режиме.